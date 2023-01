Pablo Sebástian abandona 'Pesadilla en El Paraíso' tras una caída: "La doctora le recomienda que repose fuera"

"Ayer Pablo sufrió una caída en la prueba de capataz , que se verá el jueves, aunque no es algo grave, como sabéis en 'El Paraíso' los concursante viven con lo mínimo y con circunstancias adversas. Dada la edad de Pablo la doctora que vela por la seguridad de los concursantes le ha recomendado reposar fuera de la granja y así evitar problemas de cicatrización y evitar infecciones y tiene que ser así", ha explicado Nagore Robles.

Él ha asegurado que tampoco se sentía con fuerzas, aunque la palabra abandono no va con él: "Calculé mal mi fuerza, intente hacer la prueba". Caída en la prueba que el programa ha mostrado las imágenes para ver cómo el ya exconcusante se ha hecho esta herida. A lo que ha reaccionado Sandra Barneda: "Pobre Pablo".

Sandra, además, le ha contado que el Maestro Joao predijo hace unos días que este abandono iba a suceder, algo a lo que ha reaccionado: "Lo ha visto y no se equivocó". Y es que tras ver las imágenes del vidente haciendo esta predicción y lo que ha explicado: "Fue algo que me vino de repente y dije que ojalá me equivocase".