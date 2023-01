Nagore Robles explica cómo se siente trabajando con Sandra Barneda: "Es una situación peculiar"

En primer lugar, Nagore ha aclarado que está encantada con su nuevo puesto , en el que está aprendiendo mucho gracias al equipo de profesionales que la rodean, y ha asegurado que adora vivir en el pueblo gaditano en el que está situada la granja : "Es uno de los mejores regalos que me podían haber hecho profesionalmente. Trabajar desde aquí está siendo una maravilla. Estoy disfrutándolo tanto que me va a costar marcharme. ¡Viva Andalucía!".

"Prometo esforzarme cada día y así poder evolucionar y superarme para dar la mejor versión de mí", ha afirmado la nueva presentadora, que ha reconocido que le cuesta "muchísimo" no sacar su vena de colaboradora y opinar sobre cualquier tema que sucede en la granja: "No quiero influenciarles ni modificar su comportamiento por culpa de mis opiniones, aunque a veces se me escapa la lengua".