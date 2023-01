La salud capilar de Antonio Montero, en peligro tras un accidente con el fuego: "Eso ya no crece"

Antonio Montero ha sufrido un 'accidente' en la cocina de 'Pesadilla en El Paraíso' que le ha pasado factura. Tras acercarse demasiado al horno de la cocina, sus compañeros se daban cuenta momentos después de que algo extraño sucedía con su pelo . "Antonio, te lo has quemado", le apuntaban sorprendidos e impactados por cómo podía haber sucedido.

El paparazzi les explicaba que algo había notado pero que pensaba que no era para tanto. Mientras, sus compañeros no podían dejar de reír ante lo surrealista de la anécdota. "¡Eso ya no crece!", le decía Kiko Jiménez. A Antonio Montero se le quedaba la cara de circunstancias, preocupado por lo que le decía Kiko pero sin creerle.