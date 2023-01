Teresa, la exmujer de Pipi Estrada, habla con Belén Ro de cómo es su relación con el padre de su hijo: "Ha sido buena siempre"

"No sé si lo ha hecho aposta" , ha entonado muy feliz la madre del concursante al ver esto. Belén Ro ha apuntado que es un detalles que ella esté el día que no está Pipi Estrada en plató. Pero ella ha desvelado lo que ha podido hablar con la madre de Borja fuera de cámaras sobre la relación entre ellos.

"Me ha sorprendido porque le he preguntado sobre su relación con Pipi y es excelente. Pensaba que no tenían una buena relación", ha explicado Belén Ro, algo que Teresa ha explicado: "Hemos tenido buena relación de siempre, es una persona noble".