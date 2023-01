María José Galera se convierte en nueva concursante de 'Pesadilla en El Paraíso: "Estoy muy ilusionada de volver a entrar a un reality"

María José ha dado las primeras pinceladas sobre cómo es su vida ahora: “Estoy en mi momento, estoy super feliz, mis hijas están independizadas, vivo con mi marido. Estoy haciendo lo que me gusta y estoy super ilusionada de volver a entrar en un reality”. Y no ha podido evitar mostrarse muy contenta con este nuevo reto: “Es una experiencia única y que me deis la oportunidad para mi es muy grande”.