Maite Galdeano cuenta cómo han sido sus primeros días tras la expulsión: "Vine muy cansada"

"Vine muy cansada, con mucho frío y con muchísima hambre, así que estos días me he dedicado a estar en casa, disfrutando de la buena comida, del descanso, de la cama y del sofá, estoy muy contenta y muy feliz", ha revelado la exconcursante de 'Gran Hermano', que también se ha pronunciado sobre su expulsión: "Siento que me hayan sacado, pero la próxima vez votad de otra manera y así luego no os dará pena. Mucha pena, pero aquí estoy. En fin, ¡aquí estoy y ya feliz!".