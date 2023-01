José Antonio Avilés, muy emocionado, aprovecha la primera aparición de su padre en televisión para pedirle perdón: "El único responsable he sido yo"

Avilés ha asegurado que “nunca ha querido participar en televisión” , lo que le ha dejado completamente en shock. Y aquí su padre ha hablado sobre cómo le está viendo en el concurso: “Le estoy viendo más relajado que en concursos anteriores”. Y ha querido aconsejar a su hijo: “Que sea más granjero, lo sabe todo, pero lo aprovecha poco. He estado muy preocupado por su salud, le he visto muy resfriado y le he traído vitamina C, naranjas para todos".

Nagore ha querido saber si ha sufrido mucho viendo a su hijo en televisión. “Sí, me pilló una época muy dura, cuando estuvo en SV lo pasé muy mal, estábamos en confinamiento, me pilló solo absolutamente", ha asegurado él y Avilés ha querido aprovechar para pedirle perdón muy emocionado: “Ha habido situaciones que trajo muchos dolores de cabeza en casa, el único responsable he sido yo, es muy difícil pedir perdón porque lo he dicho en muchas ocasiones. Pero me parece una oportunidad muy bonita hacerlo públicamente”.