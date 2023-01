El comentario de Carmina, la madre de Kiko Jiménez, que sorprende a todos: "No lo digo a mal"

“Sigue en tu línea, sin provocar a nadie, cuando te provoquen vete de las peleas, vete de Avilés”, le ha querido aconsejar. Y el concursante ha querido decirle unas palabras, con las que se ha emocionado: “No te valoro, no sé gestionar los sentimientos. Aquí tengo mucho tiempo libre, me da pena porque me acordé de ti, que estabas con la operación reciente, menos mal que fui a verte”.

Ante su referencia a la operación, Carmina ha reaccionado: “Menos mal que te dejaron ir a verme”. “¿Cómo que me dejaron?”, ha preguntado Kiko y ante las no explicaciones ante esto y ella ha asegurado que "no lo dice a malas". Sandra Barneda ha querido preguntar por esto y qué ha querido decir con esta expresión. “Eso es cosa mía, no es por Maite ni Sofía, el trabajo, tenía que trabajar”.