"Cuando murió, no podía llorar. Se la llevaron dos personas vestidas de blanco y no supimos ni a dónde la llevaban. Eso hay que vivirlo", explicaba Montero completamente roto entre lágrimas. "Siempre pensé que me hubiera encantado hacer ese viaje con ella para hablar co ella. Nunca me senté con ella a hablar, a saber cómo estaba, a verla feliz (...) Al venir al concurso lo que más me costó fue separarme de mi padre porque es muy mayor y sé que nos necesita mucho", confesó después.