Nagore Robles afirma a Carlos Sobera que está muy triste por tener que marcharse de la granja: "Tengo un bajón..."

El presentador le ha preguntado si le da pena cerrar ‘El Paraíso’. “Tengo un bajón que estoy todo el rato haciendo la falsa, lo que pasa que me emociona mucho saludaros, obviamente, de verdad que estoy muy tristona, no quiero dejar Jimena de la Frontera ni ‘Pesadilla en El Paraíso’, no quiero que se acabe jamás”, ha explicado ella.