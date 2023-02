El emocionante momento de Borja Estrada con sus padres: "Gracias por haberme dado un hijo tan grande"

Pipi Estrada ha aprovechado este momento para decir unas bonitas palabras a su hijo: “Quiero darte las gracias porque me has liberado, te acuerdas cuando me decías que quería que te defendiese y yo pensaba que te podía perjudicar. Te quiero dar las gracias porque no me ha costado defenderte, lo has hecho todo tú. Esto que has sembrado sé que te va a venir muy bien”.