Eso sí, reconoce que, a medida que son menos, las tareas se convierten en más pesadas: “Las tareas cuestan más, pero creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer y ahora el que no hace su tarea está tirándose piedras sobre su propio tejado, ya no te puedes escaquear”.

No duda en decir que ha hecho “la cruz” a quien no le viene bien tener a su lado o a quien considera que le ha fallado: “A estas alturas del concurso disfruto de un tercer mandato como capataz teniendo cerca a lo mejor solo a dos personas, pero tengo la tranquilidad de que no me han fallado y no me van a fallar”.