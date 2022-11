El Podcast del capataz 9 | Danna Ponce, muy molesta con Manuel: "Me parece sucio y rastrero hablar de lo que haces debajo de las sábanas"

Danna Ponce se ha convertido en el capataz de la última semana en 'Pesadilla en el Paraíso' y lo primero que ha hecho en el 'Podcast del capataz' ha sido mostrarse muy feliz por su logro: "Era la primera vez que me enfrentaba a una prueba y la gané, por eso me puse muy feliz. Además, nunca había sido capataz y me ha gustado mucho probar la experiencia", ha explicado.

Danna señala que lo que le ha pasado con Manuel ha enturbiado mucho su experiencia: "Me he llevado una decepción tremendísima que no me esperaba para nada. Fuera de lo que pasase o no entre nosotros, me parece sucio y rastrero que hables en un programa de televisión de lo que has hecho debajo de las sábanas. A mí me daría vergüenza como hombre", ha recalcado.