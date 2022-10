La última entrevista de Albert Solà: de su abandono en un orfanato al modo en que supo quién era su padre biológico

"Cuando vivía en Ibiza con mis primeros padres venía a verme una señora muy elegante , siempre vestida con traje de chaqueta y falda, me traía regalos (...) Cuando luego estaba con mis padres, de vez en cuando recibía regalos carísimos que mis padres claramente no se podían permitir, me compraron un coche nuevo cuando mi padre jamás había tenido uno, él usaba coches de tercera mano, mis padres no tenían recursos para darme esos caprichos, no sé de dónde lo sacarían".

Pese a lo que se pueda creer, Albert Solà no confía en las pruebas biológicas que él y esta mujer se hicieron y opina que están falsificadas: "No hay nada que me haga pensar que ella y yo seamos hermanos". Esta mujer, por su parte, sí cree que ella y Albert son hermanos, y aunque no tiene información de que el rey emérito sea su padre, sí reconoce que no sabe quién es: "Mi madre nunca me lo dijo, ella se murió pensando en Albert".