Cuando Carlota Corredera ha entrevistado en directo a Javier Sainz, amigo de José María Ruiz-Mateos, no se podía esperar que la confesión que iba a dar. Según el entrevistado, está convencido de que el empresario tiene más hijos no reconocidos y que Adela Montes de Oca no sería la única (aunque ella sí que cuenta con un reconocimiento legal).