Afortunadamente, la cosa no fue a peor y “se resolvió de manera positiva”, pero supo que no quería volver a trabajar con ella. Tras esto, confiesa la abogada que llegó a recibir amenazas . De hecho, le dijeron algo así que “dónde iba a prefería la cicatriz , si en el pecho o en esa cara tan bonita”.

Teresa Bueyes captó la indirecta y decidió no contar nunca lo sucedido. De hecho, le hablaron un tal ‘El pincho’, que estaría dispuesto a seguir las órdenes que le dieran para hacerle daño. La cosa no queda aquí, pues Teresa destapa las amenazas que sufre, en la actualidad, por parte de algunos hijos de Ruiz-Mateos para que no hable.