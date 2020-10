La fe inquebrantable de Justo Gallego le llevó a construir una catedral de la nada: "Llevo 57 años trabajando y seguiré hasta el fin de mis días"

Justo Gallego , de 94 años, es arquitecto de fe. Su educación se vio interrumpida por la guerra civil. Pero no tener conocimientos de arquitectura no le han impedido construir una catedral con materiales reciclables y sin percibir ayudas oficiales. Le han insultado y llamado 'loco', pero nadie a podido pararle.

Con él y con Ángel López, su ayudante desde hace más de dos décadas, hemos recorrido l a catedral que mide unos 8.000 metros cuadrados y que se ubica en Mejorada del Campo (Madrid) . Una obra de arte a la que Justo no quiere mirar desde fuera porque lo considera un gesto de "vanidad". "Eso es para el Creador", dice probando su fe inquebrantable.

También hemos conocido más sobre el día a día de Justo, que vive una vida en celibato y totalmente entregada a la construcción de su catedral. "Yo quiero que me entierren en la cripta", asegura. El problema está en que el Ministerio de Sanidad no lo permitiría y en el lugar necesita tener distintos reconocimientos por parte de las instituciones, pero aún así él no pierde la esperanza de poder descansar en el lugar al que se ha entregado.