Natalia, madre de Luis, pide al programa no ir en el mismo coche que la madre de Nerea: "No quiero después de lo que me dijo el otro día"

Luis, tras salir de la casa de Guadalix: "Hay cosas que me han sorprendido de gente que no me esperaba"

La tensa discusión entre la madre de Nerea y la madre de Luis tras la bronca de sus hijos: "Eres una falsa"

Luis, en el plató del debate de 'Gran Hermano', por primera vez, tras ser el expulsado por sorpresa de la pasada gala, ha tenido unos días para enterarse de todo lo que ha pasado fuera mientras estaba en la casa de Guadalix y los conflictos que ha habido entre Natalia, su madre y Mila, la madre de Nerea en plató.

La petición de Natalia, madre de Luis sobre Mila, madre de Nerea

Este confesaba que ha visto cosas que le han sorprendido "de gente que no se lo esperaba" y lo que le ha aconsejado su madre: "Que vea cómo han hablado de mí y que me de cuenta de las cosas". Y, es que, en el plató podia verse de nuevo que la tensión está latente entre ambas madres cuando Ion Aramendi desvelaba que Natalia no había querido ir en el mismo coche que Mila para llegar hasta el programa, lo que esta explicaba: "No quería discutir con ella en el coche, no me compensa. Cada vez que venimos en el coche tenemos una discusión".

Algo que Mila negaba y Natalia pedía que "se lo preguntaran a los conductores" porque afirmaba que esto ha sido así, a lo que también añadía algo: "Después de lo que me dijiste el otro día en plató no quiero compartir coche contigo". "Respeto que no vengamos juntas, pero no mientas", le respondía Mila.

El recién expulsado se dirige a Mila en plató

El recién expulsado aseguraba estar "un poco molesto" con Mila, algo por lo que le gustaría hablar las cosas con ella, a la que se dirigía directamente: "Creo que le debes unas disculpas a mi madre por decirle barriobajera cuando es todo lo contrario, eso lo primero. Creo que no se lo mereció en absoluto, al final, por mucho que hayamos pasado Nerea y yo en la casa, tener un mínimo de respeto entre nosotros, por el cariño que nos hemos tenido estos años".

Además, Luis también hacía referencia a las palabras que la madre de su pareja ha tenido también hacia él: "Has dicho que soy una persona completamente distinta". Lo que Mila explicaba: "Nerea ha sido la que te lo ha dicho, que no estabas siendo tú, he comentado lo que ha dicho ella".

Marta Peñate, al escucharle no dudaba en decir algo sobre esto y directamente a Mila: "Has tapado el sol con un dedo con tu hija porque has defendido comportamientos que no son defendibles y has tirado a Luis por tierra para defenderla a ella".

"He dicho por activa y por pasiva que ha habido actitudes de Nerea que no me han gustado", decía Mila y le quería dejar claro a Luis: "He hablado siempre de la relación, no de ti. Sim embargo, tu madre ha estado todo el concurso hablando de Nerea, de ti no hablaba". "Ay, qué ridícula eres", reaccionaba la madre de Luis.

Luis, sobre su relación con Nerea: "Tenemos que hablar y solucionar muchas cosas"

Además, Luis se pronunciaba sobre todo lo que ha pasado con Nerea dentro de la casa y lo que quiere que pase cuando salga de la casa: "Quiero que le vaya genial en el concurso y fuera hablaré las cosas que tenemos que mejorar cada uno porque es necesario en la relación".