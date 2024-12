Así ha sido la conversación entre los dos concursantes de 'Gran Hermano': no te lo pierdas

Violeta se desahoga con Nerea tras el 'ultimátum' de Edi: "Tiene miedo al compromiso... creo que cuando salgamos se le va a hacer grande"

El comentario por el que Violeta casi deja su relación con Edi: "Ahora mismo no quiero seguir"

El pasado martes, Edi le confesaba a Violeta que la quería. Pero cinco días después, el concursante gallego le ha señalado a la joven que no quiere hacerse ilusiones y además, rechaza darle besos en público. Hay que recordar que Edi incluía a Violeta en la curva de la vida. En una conversación de ambos en el sofá de 'Gran Hermano', Edi le señalaba a Violeta que quería ver si al salir siente lo mismo: "Lo que no quiero hacer es crearme expectativas y después, que se les derrumbe a una persona o que me las derrumbe".

Edi quiere ser prudente y así se lo transmitía a Violeta. Esta, por su parte, tiene otro miedo: que Edi no sepa diferenciar entre un sentimiento y estar encerrado en la casa de 'Gran Hermano' las 24 horas del día. La conversación avanzaba y Edi continuaba abriéndose y sincerándose: "A mí, cuando hay mucha gente, no me mola darme un beso. No, porque es como hacer sentir a los demás...". Violeta subrayaba que a ella tampoco y Edi no se creía sus palabras.

"Está bien que nos demos un beso, dos... pero estar ahí pegándose el lote, no, porque es como...", continuaba Edi. Violeta le cortaba, visiblemente cabreada: "¿Pero quién se pega el lote?". Una mirada cómplice de Edi hacía que este no tuviera que articular ninguna palabra para responder. "Uy, tú tranquilo que no te toco más", aseguraba Violeta. Según Edi, es porque los demás se pueden hacer sentir que estorban, pero que eso no significa que no le quiera "comer la boca". "Los demás también están...", añadía.

Violeta se desahoga con Nerea