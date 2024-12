"No entendía por qué mi padre pasó de tratarnos bien a ser alguien que nos acosa, que nos habla mal, que trata fatal a mi madre... pero espero que algún día esta situación acabe , por mi bienestar mental, de salud y por el de mi familia", subraya Violeta. Además, también contaba en la curva de la vida sus diferentes etapas desde que comenzó a ser modelo con 12 años. Cuando ganó el Miss Toledo con 17 años, Violeta se veía "rellenita": "Me acuerdo que me miraba y me veía gorda, cuando mi pierna era un palillo. Gracias a mi madre, a mi tía y a la pareja de mi madre, me encanta mi cuerpo , mis curvas y es lo que hay".

Posteriormente, con 19 años encontró a su "media naranja", el que creía que era el amor de su vida. Pero no iba a ser así. "Me enamoré locamente. Empecé a tener muchísima dependencia emocional. Era muy duro para mí ver cómo se iba apagando poco a poco mi relación y mi corazón. El duelo lo he pasado dentro de la relación, no después", asevera Violeta. Y por último llegaba el mejor momento de su vida: "Ha sido desde abril hasta día de hoy, que estoy aquí. Estoy en 'GH' y conozco a Edi. ¡Qué vergüenza! Me he tirado a la piscina totalmente con este chico y espero que fuera estemos juntos. Me lo merezco".