Un comentario de Edi casi causa la ruptura con Violeta

Los concursantes finalmente consiguen hacer las paces

Edi y Violeta, más sensuales que nunca dentro de la casa de 'Gran Hermano': "Me encantaría estar en un hotel... dándonos cariño"

Violeta y Edi siguen en una nube dentro de la casa de 'Gran Hermano'. El gallego ya le ha dicho 'Te quiero' a Violeta y además le ha asegurado que ya ha decidido plantearse una relación con ella fuera, pero todo casi termina a raíz de un comentario que el concursante hizo y que no sentó nada bien a la toledana.

"Cada vez me doy cuenta de que me gustas mucho y que te miro con deseo y admiración", le estaba diciendo Edi a Violeta. Pero entonces añadió algo que sentó fatal a la concursante. Edi le expresó que no le importaría si se liase con un colaborador del programa si ella salía de la casa antes que él. Para Violeta, eso era una muestra de que poco le importaba.

"Me ha hecho sentir mal y ahora mismo no quiero nada con él. Y se lo voy a decir. Me demuestra que no tiene ningún compromiso conmigo y me entran hasta ganas de llorar.", le dijo después Violeta a Nerea, sincerándose.

Cuando Violeta y Edi volvieron a verse, él notó que estaba molesta con él. "Me has decepcionado un poco", terminó confesando Violeta. "Después de escuchar esa frase, no quiero nada contigo", añadió. "Tú el otro día me dijist 'No descarto volver con mi ex'. Y dije: ah vale, ahora me acabas de demostrar pues que estás pensando en tu ex", respondía Edi.