La amistad de Elsa y Maite, las dos primeras expulsadas de esta edición de 'Gran Hermano', ha llegado a su fin

La cántabra ha decidido ponerse en contacto con la vasca tras haber contado ambas su versión de lo ocurrido

Manu y Elsa, entre reproches, aclaran en plató por qué no se dirigen más la palabra: "No me dijiste ni buenos días ni nada"

Elsa ha decidido romper tanto su amistad con Manu como con Maite, sus compañeros de la habitación de 'Gran Hermano', porque escuchó que en un directo él dijo que no le había gustado que recordase en un debate que había dicho, cuando aún seguía dentro de la casa, que se sentía aliviado por la expulsión (la primera definitiva) de Laura y que ella comentó que tenían un trato cordial, rebajando así la estrecha relación que la vasca sí consideraba que tenían.

Maite le contestó en su visita al vídeo podcast de mtmad de 'En todas las salsas', pero viendo el revuelo generado en redes, ha decidido contar en un vídeo que ha compartido en Twitter que se ha puesto en contacto con ella para hablar sobre el tema: "La he intentado llamar por activa y por pasiva, ocho veces; le he dejado dos WhatsApps, un audio... y al final he sido contestada por WhatsApp en un mensaje".

"Sinceramente, no entiendo nada", ha comentado la cántabra tras recibir ese mensaje, del que no ha querido compartir el contenido. Por otra parte, ha subrayado que nunca la ha considerado su amiga, sino "una colega" con la que ha tenido un trato cordial: "Para mí una amistad se construye en años, es una palabra muy grande la de amistad".

"Si de verdad ella me consideraba su amiga creo que me debería haber llamado y haberme dicho de quedar y no haberlo dejado por las redes: Elsa, no pensé que ibas a tener esa forma de actuar porque yo no he dicho nada malo de ti y consideraba que me lo habrías dicho mucho antes en persona que por redes", ha añadido Maite, ya dirigiéndose directamente a la que fue su compañera en 'Gran Hermano'.

Por último, ha subrayado que no se lleva bien por Laura porque sea hija de María José Galera, como insinuó Elsa al decir que Maite se juntaba con quien tenía "un apellido": "Si me conoces algo sabrías que a mí no me importa el apellido, me importa el nombre".

No te pierdas nada de lo que ocurre en Gran Hermano, ¡también en tu mail! Acepto la política de privacidad Suscríbete No te pierdas nada de lo que ocurre en Gran Hermano, ¡también en tu mail! Acepto la política de privacidad Suscríbete