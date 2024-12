El concursante era acusado de "ser un estratega sin medida , de querer ser guionista de 'Gran Hermano' y de querer anticiparse a todo, aunque no siempre con existo". Además, también se le acusaba de " conspirar para derogar a la princesa y así poder instaurar la república azul en casa, y de utilizar su influencia sobre Óscar para separarle de su gran amiga Maica".

Tras unos minutos de debate en los que Ruvens se defendía frente a Daniela y Lucía contando con el apoyo de Laura, llegaba el momento de la verdad. La audiencia le declaraba inocente. Al conocer el veredicto, el concursante agradecía el apoyo y no dudaba en lanzar un dardo a Lucía, que se encontraba en el banco de los testigos: "Muchas gracias a toda la audiencia. Os quiero. A vosotras no. Bueno, a Daniela un poco, a ti no".