La madre de Nerea se niega a sentarse en la 'Sala de los juicios' con la madre de Luis

Nerea se viene abajo al saber que fuera de la casa su madre y su 'suegra' están distanciadas

El dardo de Mila, madre de Nerea, a Luis: "Ella iba a entrar sola. Ahora mismo la veo feliz"

Nerea era sentada en el banquillo de los acusados de la 'Sala de los juicios' de 'Gran Hermano' por "montapollos y celosa" a colación de su relación con Luis. Pero más allá de saber si la audiencia la consideraba inocente o culpable, la concursante ha descubierto que su madre, Milagros, y la madre de su novio, Natalia, no se llevan y están de lo más distanciadas.

Antes de todo, Nerea asumía los cargos considerándose "culpable en cierta medida" pero apelaba a que se arrepentía "de ciertas cosas". Lo que no esperó es que la madre de Luis fuese la primera testigo y que fuese, además, para declarar en su contra. Juntas, vieron las imágenes más tensas de Nerea con Luis. "Cuando la veo así no me gusta. No me gusta ver a mi hijo en esa situación", reaccionaba la madre de Luis. Para Nerea, son "situaciones a las que no estoy acostumbrada, inseguridades mías y lo he reconocido", defendió.

A pesar de todo, la madre de Luis mostró una actitud comprensiva: "Creo que es muy joven, tiene inseguridades y eso le lleva a este tipo de comportamientos. Creo que los está intentando rectificar (...) Conflictiva no es para nada, es joven solo. Son rabietas sin más. No le doy más importancia que eso", aseguraba. Pero entonces el juez le preguntaba si había vetado a la madre de Nerea en la sala. "Hemos discutido en plató. No vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a discutir y me he negado", afirmaba. Mientras, la madre de Nerea estaba viendo y escuchando todo desde el confesionario.

Nerea se enteraba así de que su madre y la de Luis están enemistadas. "Me estoy agobiando", empezó a decir mientras se llevaba las manos a la cabeza y comenzaba a llorar. Ambas madres intentaron calmarla. "Yo no quería venir y dirección me ha insistido. He dicho que no voy a discutir con tu madre en un plató", insistió Natalia mientras Milagros pedía calma a su hija.

Nerea, "culpable de montapollos y celosa" según la audiencia

A pesar de que el juez intentó convencerla, Natalia no dio su brazo a torcer y una vez fuera de la 'Sala de los juicios', entró Milagros. "Estas actitudes no le han gustado pero ella sabe pedir perdón. Todo lo que sabe que hace mal, lo reconoce. Para mí eso tiene mucho valor, el saber pedir perdón. Me muy orgullosa de mi hija", defendió la madre de la concursante. Y añadía que ahora le parecía que estaba "feliz y disfrutando" más del concurso estando sin Lui.

El propio Luis tuvo la oportunidad de defenderse cuando después también entró en la sala. Alegó que para ellos había sido una oportunidad única el poder vivir esta experiencia juntos, así que no se arrepentía. Por otra parte, el novio de Nerea se posicionaba del lado de la concursante justificando sus arrebatos como "rabietas". "Son temas de inseguridades que nos va a llevar un tiempo hablarlo fuera y no tiene mayor discusión", expresó.