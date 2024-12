"Viendo este vídeo se ve que al final he tenido más protagonismo del que dicen ellos. Creo que he estado en boca de todos, como siempre están criticando, el protagonismo me lo han dado ellos ", reaccionaba él.

Marta Peñate tomaba la palabra para argumentar por qué cree que Cristina, la madre de Juan, ha tenido más protagonismo que su hijo: "Juan, no has hecho nada. Tus compañeros no saben ni que eres de Lanzarote. Yo hay veces que pensaba que estaba jugando al escondite. Yo me perdía, nunca lo veía en la tele, pensaba que se había cambiado de cadena y todo".