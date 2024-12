Edi ha explicado por qué estuvo a punto de salirse del equipo azul cuando todavía era concursante: Laura, una de las razones

Hubo un momento en el que Edi se planteó muchísimo si continuar o no en el equipo azul. Un tema que el concursante gallego ha podido aclarar durante el debate de 'Gran Hermano' al detalle y que ha acabado con Miguel Frigenti dando su opinión y provocando una discusión del colaborador con Laura, exconcursante del reality y una de las causantes de que Edi se plantease en aquel momento si cambiarse o no de bando.

Y es que Edi no se sentía cómodo en el grupo ni valorado: "Cuando había temas de 'Big bro' yo era el último para salvarse. Y cuando estaba de bajón, quien venía además de Ruvens era Luis, Nerea... pero ellos iban a por las mismas personas que yo". Y cuenta que el punto de inflexión fue cuando el equipo azul quería ir a por 'los del medio': "Con Laura me equivoqué. Tenía obsesión con ella en todo lo que hiciera". No obstante, cuenta que hizo las cosas como le salieron y hacía autocrítica.

Miguel Frigenti, directo con Laura

Miguel Frigenti se abría paso al no estar de acuerdo con las disculpas del gallego hacia Laura: "Intentaste hablar con Laura muchas veces y era ella la que no quería hablar contigo y te hablaba de muy malas maneras. Laura no fue generosa ni contigo ni con Violeta". Por su parte, la pareja de Manu subrayaba que ella no utilizó a Edi, y Frigenti estallaba: "Os reíais de su relación con Violeta continuamente y a las espaldas de Edi criticabais a Violeta".

Las tajantes palabras de Miguel Frigenti no acababan aquí: "¡Es que no puedo con este cinismo Ion! Le llamaste microondas a Violeta y ahora eres su jefa de campaña. Estoy viendo un cinismo que no es normal". Laura recalcaba que le pidió perdón a Edi cuando tuvo que hacerlo, tras regresar a la casa en la repesca que tuvo lugar hace menos de un mes y ver sus errores desde fuera. El colaborador de Telecinco volvía a la carga: "A él le pedías perdón y a Violeta le desestabilizabas".