"Todo el mundo se está preguntando qué te pasa en la nariz", señalaba el presentador de Telecinco, dirigiéndose a ella directamente. "A ver, creo que es obvio. Me he operado de una rinoplastia. Entonces, bueno... está todo muy reciente... estoy así un poco...", respondía Vanessa. Rápidamente, Ion le preguntaba qué tal estaba tras su operación.

"Bueno... bien. Me operé el viernes y bueno... recuperándome", aseguraba Vanessa. Además, contaba a todos y todas que se había hecho un "pack": "Unas lolas nuevas y la nariz", bromeaba. Aramendi no podía ocultar su sorpresa: "¡Ostras! Ha habido... una actualización". "Claro, es como un ordenador, hay que actualizarse", decía una Vanessa que intentaba sacar humor ante todo.

"¿Y en la nariz?", preguntaba Ion Aramendi. "He afinado... o sea, he bajado punta y... me he puesto pues todo más..", subrayaba Vanessa. Ion Aramendi le agradecía que estuviera en plató: "Gracias por el esfuerzo. Gracias por estar así". Por último, le preguntaba si estaba siendo doloroso y Vanessa aseguraba que "bastante".