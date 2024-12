En cuanto a si ha hablado con ese "chica especial" que Edi mantenía al entrar al concurso, este afirmaba de manera rotunda: "Sí. He hablado con ella por teléfono. Es una amiga de toda la vida. Le di mis explicaciones, me apoya... ella está feliz porque haya encontrado a una persona que me hace feliz. Y nada más. No sé por qué es tan difícil de entender o supone tanta incomodidad".

Además, apuntaba que al principio, al darle las explicaciones, no le llegó a entender: "Es normal. Hasta que tú no estás allí dentro, no lo entiendes. Pero yo, aunque no fuéramos pareja, sentía la deuda moral de darle una explicación. Le di la explicación para ver si estaba todo bien. Me apoyaba y estaba muy feliz por mí. Esa persona es completamente sincera conmigo. Es una persona que va a quedar siempre en mi vida".