Todo comenzaba con un Edi esperando no ver a Violeta por el plató de 'Gran Hermano' este martes con el objetivo de que llegue a la gran final de este jueves. Jorge Javier le preguntaba si se ha encomendado a alguien y Edi señalaba que no: "Creo que no me hará falta esta vez". Y añadía: "Pero si hay que pedir, ya sé a quién pedir". El presentador de Telecinco preguntaba extrañado: "¿A quién?".