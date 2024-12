Es de sobra conocida la mala relación que mantuvieron Óscar y Maica en la casa de 'Gran Hermano'. Discusiones, enfrentamientos, choques... y eso que al principio de su aventura resultaban inseparables. Pues bien, parece ser que esa mala relación sigue cuando los dos ya no están en Guadalix. Durante el último debate presentado por Ion Aramendi ambos han tenido un tenso choque en el plató.

El origen estaba en un J uan dolido por la forma de ser de Óscar y señalando que "a palabras necias, oídos sordos", por lo que dice Óscar sobre él a las espaldas: "Tiene mucha soberbia y mira por encima del hombro a muchísimas personas", decía Juan. Además, Juan confesaba que no se entiende con Óscar y que muchas veces solo escucha a Ruvens. Es en este momento cuando Maica entraba en escena, asegurando que entendía la postura de Juan.

"No puedes justificar ese hecho porque eres así. Intenta cambiar", le decía directamente a Maica. Óscar acababa harto porque no paraban de cambiar el discurso: "Por lo menos de mí no hay sorpresas". El vasco aprovechaba para decirle a Maica que seguro que habían hablado de él a sus espaldas y la concursante de 'GH DÚO' era clara: "Que eres un veleta, que vas de un lado a otro y que con Ruvens se ha descubierto tu verdadera cara".