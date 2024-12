La componente de las 'fresis' ha estado en el plató de 'Gran Hermano' y ha respondido a las preguntas de Ion Aramendi y colaboradores

Maica ha hablado también sobre todos los choques que tuvo con Ruvens en la casa y ha mantenido algún que otro pique con Manu en plató

'Gran Hermano' ya tiene a sus siete finalistas: los concursantes lo descubren entre lágrimas y emotivas sorpresas

Maica salió expulsada de la casa de 'Gran Hermano' por decisión de la audiencia durante la gala que tuvo lugar el pasado jueves. La que es una de las componentes de las 'fresis' rompía a llorar tras caer ante Ruvens, dejándonos una emotiva y lacrimosa despedida con el Súper y despidiendo la gala rindiendo homenaje a una de las películas más míticas de la historia del cine. Este domingo, Maica ha estado presente en el plató y, junto a Ion Aramendi, ha plantado cara a todas las preguntas, críticas y opiniones de los colaboradores. También nos ha dejado alguna confesión que otra, desvelando quién es el ganador para ella de esta edición.

En primer lugar, Ion Aramendi le preguntaba si cree que los siete que son ahora finalistas (Óscar, Jorge, Violeta, Edi, Ruvens, Nerea y Juan) se lo merecen: "No se lo merecen la mayoría. El primero de ellos, Jorge. Tiene más vídeos el gato de Daniela y mi lejía que él. Tampoco Edi, por sus actitudes, que no me parecen normales. Violeta tampoco". Además, añadía que entiende que el perfil de Óscar guste y esté en la final: "Nerea sí se lo merece y Juan también. Y Ruvens ha sido el mayor titiritero, ha sabido hacerlo muy bien, así que sí".

Maica confiesa su ganador de la edición

Más adelante, el presentador de Telecinco le lanzaba la pregunta: "¿Quién es para ti el ganador, de los que está dentro? ¿Quién merece ganar?". Tras unos segundos pensándoselo, Maica lo tenía claro: "Nerea o Juan".

Maica y su relación con Óscar

Por otro lado, Maica era preguntada en más de una ocasión sobre su relación con Óscar y la ya exconcursante de 'Gran Hermano' mostraba contundencia y seguridad en sus palabras: "Jamás tendré una amistad con él fuera de la casa. No la quiero ni dentro ni fuera de la casa. No quiero volver a verlo en la vida". Y le daba las gracias a Ruvens por descubrir su verdadera cara: "Conmigo era un ángel y ha terminado siendo un demonio".

Además, Ion le preguntaba si se cree a Óscar cuando dentro de la casa dice que la quiere mucho y la echa de menos: "No me quiere ni me ha querido en la vida. Es un veleto. Donde vaya el viento, él se mueve. Esta persona no sabe lo que es querer". Y pronunciaba una serie de palabras sobre él que nos hace presagiar que la relación entre ella y Óscar está más que rota: "Es mentiroso, falso, veleta, cambiante, tergiversador, es el judas de la edición".