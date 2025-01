Así ha sido la entrada de José María Almoguera a la casa de Guadalix como concursante de 'GH DÚO'

El mensaje de Carmen Borrego a su hijo: "Me hubiera encantado que, antes de entrar, nos hubieramos dado ese abrazo tan esperado

GH DÚO, en directo: última hora de la entrada de los concursantes a la casa

José María Almoguera ha entrado a la casa de Guadalix como concursante de 'GH DÚO', desde donde decía sus primeras palabras a Carlos Sobera, de cómo abodaba esta participación en el programa, como también de la relación con su madre Carmen Borrego.

El ya concursante de 'GH DÚO' revelaba que su entrada en la casa le hacía reflexionar en lo que su abuela María Teresa Campos pensaría al verle en el concurso: "Siempre se piensa en ese tipo de cosas, como qué estará pensando mi padre, mi madre, mis amigos. Se te pasan muchas cosas por la cabeza, espero que mi abuela esté orgullosa y contenta desde donde esté, que seguro que me está viendo".

José María afirmaba que le importa lo que piense su madre, de la que explicaba que su relación "está en pausa", pero que está "en una pausa mejor de la que estaba antes", asegurando que hablan: "Tenemos una razón pequeñita para hablar". Aunque desvelaba que todavía no han hablado de todo lo que ha pasado entre ellos: "No hemos llegado a ese punto, pero todo se andará. Mi intención es llegar a ello".

El concursante confirma que se ha despedido de su madre antes de entrar a la casa de Guadalix

Dejando claro, con relación a todo lo que ha ocurrido con Carmen Borrego que "a nadie le gusta sentirse un mal hijo" y mucho menos "cuando no lo has sido". Como sí aseguraba que se ha despedido de ella antes de entrar en la casa de Guadalix: "Ha sido por teléfono, justo antes de que me retirasen el móvil he llamado a mi gente, a mi padre, a mis amigos más íntimos y a mi madre, claro".

El mensaje de Carmen Borrego para su hijo

Lo que no sabía José María es que su madre le iba a mandar un mensaje para estar presente en este momento tan importante para él. "Te deseo lo mejor, quiero que te conozcan, que vean tu nobleza. Estaré fuera esperándote, me hubiera encantado que, antes de entrar, nos hubieramos dado ese abrazo tan esperado, por lo menos por mi padre", eran algunas de las palabras que le decía Carmen Borrego a su hijo, las que él agradecía: "Ahora sé que me está esperando, ya vamos viendo cuando salga que tal va todo. Creo que las cosas van por buen camino y si seguimos así, todo se solucionará pronto".

"¿Qué tendría que pasar para que tu relación con tu madre mejorase de una forma importante?", le preguntaba Carlos Sobera y este se sinceraba: "No tiene que pasar nada, esto ha sido una cuestión de tiempo. Yo he usado ese tiempo para cuidarme yo, que es lo que necesitaba y las cosas han salido muy bien, ahora es poco a poco, volver a retomar las cosas y volver a estar bien".