Eros y Bayan se conocieron a través de un amigo. En ese momento, la primera impresión de ambos no fue buena, marcada entre otros aspectos por la diferencia de edad entre ambos. No obstante, el paso del tiempo propició un acercamiento cada vez mayor, aunque Eros decidió continuar a la vez su relación con su ex, lo que le llevó a ser por primera vez infiel a Bayan. Ella, por su parte, se dejó llevar por el amor que sentía hacia él y le perdonó… y no solo en esa ocasión. Las mentiras y las deslealtades de Eros continuaron hasta que finalmente provocaron una ruptura en su relación, tiempo en el que ambos conocieron a otras personas. Pero una vez más el amor les unió. Llegan a ‘La Isla de las Tentaciones’ en su mejor momento y con el objetivo de que Eros demuestre a Bayan que puede confiar definitivamente en él.