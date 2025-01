"La gente puede cambiar, pero en el caso de Vanessa solo ha pasado algo más de un mes en su concurso y yo vi cómo fue capaz de echar a su marido, como le vi una maldad que no me gustíó, lo siento mucho, pero yo también juzgaré la maldad que vi ", entonaba Marta Peñate ante esto, lo que hacía reaccionar a Alexia Rivas: "¿Vamos a juzgar 'GH DÚO' por lo que hizo en 'Gran Hermano 19'? Yo creo que no, vamos a juzgar por este concurso".

"¿Me vas a decir lo que tengo que juzgar o no?", respondía Marta Peñate y la colaboradora no dudaba en contestar: "No, no, tú juzga lo que quieras, así te irá". Lo que Peñate terminaba este tenso momento en plató con un "por supuesto".