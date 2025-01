Al parecer, en una de sus tensas conversaciones con Vanessa, Óscar ha mencionado al hijo de esta y la gallega no se ha quedado callada: "A mí me parece muy bien que me juzgues y que hables de mí como concursante de 'Gran Hermano', pero que saques el tema de mi hijo aquí no te lo voy a permitir, como me lo has sacado. Desde el momento en el que tú nombras a gente que no tienes que nombrar...".