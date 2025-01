"Lo dejamos. Él empezó con ella pero seguía escribiéndome. Horas antes de que salieran las fotos con ella, me soltó la chapa de que era 'el amor de su vida' y que no se podía creer lo que nos estaba pasando", explicó Jeimy dentro de la casa. Además, aseguró que las fotos fueron el motivo que le lanzó a romper su silencio en un plató de televisión.

Jeimy asegura que lo tiene superado habiendo pasado ya un año. "El motivo por el que he entrado en 'GH DÚO' es para que se me deje de relacionar con ellos", añadió. Por todas estas declaraciones le preguntó Ion Aramendi a Jeimy Baéz. Con una risa nerviosa, ella volvió a repetir su versión. "Me dijo que si le hubiera dejado explicar la situación por la que le dejé, no nos hubiera pasado eso y que siempre me iba a llevar en el alma", reiteró.