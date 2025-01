"Se están riendo de ella y no me gusta nada. Jeimy otra que está ahí por su ex", ha tuiteado la hija de Elena Rodríguez, recordando así que la joven se hizo famosa por ser la exnovia de Carlo Costanzia, actual pareja de Alejandra Rubio y padre de su hijo, y estableciendo un paralelismo con Álex Ghita, que se hizo popular por salir con ella durante nueve meses el año pasado.