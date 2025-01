Durante las pasadas nominaciones , los inmunes iban a añadir a una persona más a la lista de nominados: Álex Ghita. Un Álex Ghita que se ha enterado este martes en el 'GH DÚO. Límite 48h' de que Marieta, Sergio y Manuel Cortés le sumaban a la lista de los Ana Herminia, Vanessa, Javier y Romina. Pues bien, el entrenador personal no se lo ha tomado nada bien y les ha dado algún que otro zasca (a los que en la pasada gala le incluyeron en la lista de nominados) en pleno directo.

Ion Aramendi conectaba con la casa y no tardaba en desvelar la noticia: "Quiero hablar con los cinco nominados. Atentos". Desde Guadalix abundaban las caras de extrañeza y sobresalía alguna pregunta como: '¿No eran cuatro?'.

El presentador daba paso al vídeo en donde los inmunes añadían a Álex Ghita a la lista de nominados y el concursante, en un primer momento, se mostraba comprensible: "Los entiendo perfectamente. No me parece mala decisión. Lo de Marieta lo entiendo".

Pero el nacido en Rumanía iba a tardar más bien poco en mostrar su enfado: "Me gustaría saber un poco más de Sergio y Manuel" . Manuel subrayaba que era una decisión de los tres y que todo se debía al poco "feeling" y "conexión" que tienen en la casa de 'GH DÚO'". Por su parte, Sergio apuntaba que, en su caso, es por algo parecido a lo de Sergio: "Hay que nominar a alguien y te tocó".

Unas explicaciones que a Álex Ghita parecían no servirle: "No lo entiendo. Más bien se van por la decisión de Marieta, que la entiendo. Pero ellos dos simplemente son dos veletas que van a lo que Marieta guía". Sergio saltaba rápidamente y le repetía que era porque, además de que los primeros días no se relacionaba con nadie, era necesario nominar a alguien.