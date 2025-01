Las cinco han dejado claro que tienen una relación estupenda, pero Ana Luiza, que es su nombre al completo y con el que se presenta en Instagram, ha revelado que con quien más conectó desde el primer momento fue con Bayan , la novia de Eros. Ya desde el primer programa se ve esa conexión porque fue a ella a quien la brasileña le confió que no le estaba gustando la actitud de Alba con Gerard, al que le gritó nada más verlo entrar a la ceremonia de presentación de solteros.

Ha sido ese momento el que Ana ha rescatado para declararle su amor a Bayan a través de stories: "Hay amores a primera vista en forma de amiga y eso fuiste tú para mí. Una amistad que nunca imaginé tener, una amiga que siempre está y me apoya en todo". También le ha recordado lo mucho que la quiere en TikTok, donde ha compartido un vídeo bailando con ella junto al siguiente mensaje: "Ella no lo sabe pero es el amor de mi vida en formato amistad" .

Bayan también ha presumido de esta amistad en Instagram, donde le han preguntado qué chica es con la que más conectó desde el primer momento y ella ha respondido: "A la vista está de que Ana Luiza y yo tuvimos un flechazo, yo siempre se lo digo. Ella me miraba a los ojos y yo con los ojos la entendía. En un día yo sentía como que la conocía de toda la vida, yo a día de hoy se lo digo. Al final no somos amigas de toda la vida, nos estamos conociendo con el tiempo y me encanta porque siento que la conozco de toda la vida. Fue un apoyo muy grande para mí y la quiero mucho. Quiero mucho a todas mis chicas, ellas lo saben, pero con Ana fue un flechazo".