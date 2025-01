"Aquí no hay roneo ninguno, aquí tú me escribes y yo te leo, aquí no hay peleas porque nosotros no somos así", añadía el sevillano, destacando que no le importa que le lleguen críticas y que leerá todos los mensajes que le lleguen estos días aunque no haya sido fácil para él ver por televisión el estreno de 'La isla de las tentaciones 8'. "Os quiero mucho, muchísimas gracias, perdónenme, amen, quieran, disfruten, sean saludables siempre y que de verdad muchísimas gracias, ¡a seguir remando!", ha sentenciado Montoya.