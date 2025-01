Alba ha sufrito un ataque de ansiedad al descubrir que Gerard ponía el collar a su examiga, Aída

Tras recuperarse, la participante se ha negado a tener cita: "No tengo conexión con ningún chico"

Alba estalla contra Gerard y amenaza con abandonar 'La isla de las tentaciones' tras el acercamiento de su novio con su examiga, Aída

En el primer programa de 'La isla de las tentaciones', pudimos ver cómo Alba estallaba en varias ocasiones contra Gerard. El motivo no fue otro que el acercamiento de su novio con su examiga, Aída. Pero fue en la ceremonia de collares de la primera cita cuando no pudo evitar derrumbarse.

Gerard, convencido de que Alba tenía que resolver sus problemas de celos, decidió entregar su collar a Aída: "No tienes que darme órdenes ni faltarme el respeto de la forma en la que lo hiciste, así que le voy a dar el collar a Aída", reveló anunciando su primera cita era para la examiga de su novia.

Alba se levantó de su silla llorando y se marchó dirección a la playa afirmando que quería abandonar 'La isla de las tentaciones': "Me dijiste que no harías nada que me hiciera daño. Me estás haciendo daño. ¿Por qué haces eso? Me dijiste que no harías nada", le reprochaba a Gerard.

Él insitía en que se trataba de un escarmiento: "Es para que aprendas. Te he dicho que no voy a tener nada con ella. Le he dado el collar porque me ordenaste que no lo hiciera, tú no me tienes que dar órdenes. Me faltaste el respeto. Lo que quiero es que cambies tus actitudes para poder salir juntos".

Pero Alba elevaba el tono y le pedía que parara de hablar: "Yo no soy tu novia porque estás eligiéndola a ella. ¡Cállate y escúchame! No te reconozco. Gerard, me quiero ir. Gerard, me voy", decía sobrepasada hasta que Sandra Barneda le pedía que volviera a su asiento. "Vete, nos vamos, tú para tu casa y yo para la mía. Si no cambias, nuestra relación está rota. Te trato siempre como a una princesa siempre y tú te pasas mucho conmigo, y eso se ha acabado ya", le decía Gerard muy tajante.

Gerard da a Aída su primera cita

Una vez ambos habían vuelto a sus sillas junto a sus compañeros, llegaba el momento de que Gerard entregara su collar y, tal y como había adelantado, daba su primer cita a Aída. Esto hacía que Alba rompiera a llorar de nuevo: "Ya no confío en él, acaba de romperlo todo. Estoy destrozada, lo veo una falta de respeto enorme, me ha demostrado que no me quiere".

Las cosas empeoraban y Alba comenzaba a hiperventilar. Sandra Barneda, sus compañeras y Gerard se acercaban a ella con el objetivo de calmarla: "Respira", le pedían. La presentadora la apartaba intentando tranquilizarla. "Le da muy fuerte… Alba, respira y siéntate, por favor", explicaba Gerard mientras se acercaba a ella. "Respira, por favor, no me hagas esto. Nos vamos a ir juntos de aquí, respira. Que te sirva para aprender, por favor. Tranquila, yo te sigo queriendo", le pedía.

Alba es atendida por el equipo

No obstante, la participante tenía que ser atendida por el equipo del programa. Una vez recuperada, volvía acompañada de la presentadora, que hacía una petición a sus compañeras: "Chicas, os pido, por favor, que la apoyéis. Esto es más fuerte de lo que pensabais. Estoy convencida, Alba, de que te vas a recuperar".

Alba decide no tener primera cita

De la misma manera que a sus compañeras y a su novio Gerard, Sandra preguntaba a Alba con quién deseaba tener su primera cita: "Desde que he llegado aquí lo único que he hecho ha sido llorar. No he sentido ningún tipo de conexión ni tentación con ningún chico. No quiero cita. No quiero cita con nadie", respondía convencida.