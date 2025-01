Inédito| La reflexión de Anita con Sandra Barneda sobre Montoya: ''No estoy entendiendo nada''

Pero parece que la pareja, por el momento, no está venciendo esas inseguridades, si no que van a más. Así al menos se lo ha hecho saber Anita a Sandra Barneda tras pasar una mala noche después de la 'ceremonia de los collares' y de ver a Montoya en las imágenes de 'Villa Montaña' junto a otras tentadoras.

Anita confiesa que la actitud de su pareja le dejó desconcertada: ''Ayer, a la vista está, cuando alguien me decía algo o me ponían los collares siempre le hacía referencia. Le vi demasiado concentrado en contestarles a ellos antes que decirme 'cariño, no te preocupes, te amo, como tú no hay ninguna''.