Joel se sincera con la soltera Nataly de las dudas que le surgen de su relación con Andrea

"Igual me doy cuenta de eso y abro los ojos y digo: 'Es que no estoy bien", reflexionaba Joel

Joel no se corta al hablar de su novia Andrea con las tentadoras: “Cuando tenemos un problema lo evita”

Las parejas ya han pasado sus primeros momentos en las villas de 'La isla de las tentaciones', con las tentadoras y tentadores, a los que cada vez van conociendo más y se van abriendo poco a poco, entre otras cosas de las relaciones con las que han llegado a República Dominicana y las que quieren poner a prueba.

Joel ya hablado en otras ocasiones de su relación con Andrea, de lo que ha hablado más abiertamente con la soltera Nataly, en la que ha encontrado una persona con la que desahogarse en 'Villa Montaña'.

Este le contaba a la tentadora que se quedó sin hacer un viaje con sus amigos a Tailandia por su pareja: "Me quedé el año pasado sin ir, ¿qué va a pasar? Por evitar cosas, no las hago". "Entonces te estás privando de ser tú", le decía Nataly y este continuaba explicándose: "Es lo que te vengo a decir, igual me doy cuenta de eso y abro los ojos y digo: 'Es que no estoy bien'. Yo soy de una manera y ella es de otra y esto no sé si se puede cambiar".

Joel, sobre Andrea: "Tiene miedo a enfrentarse a los problemas y me lo ha reconocido"

La tentadora le intentaba explicar que "se pueden hablar las cosas" y cambiar ciertas actitudes, pero este le confesaba que en su relación "falta comunicación" y para él esto es esencial poder tener una conversación de cualquier cosa: "Tiene miedo a enfrentarse a los problemas y me lo ha reconocido. Me jode porque la quiero, pero no sé si me da todo lo que quiero".