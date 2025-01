Joel hablaba con las tentadoras sobre sus expectativas en esta aventura tan trepidante que ha afrontado y en la que lleva inmerso apenas una semana: "No espero nada. No he venido pensando nada. Ni que voy a salir 100% ni que no voy a salir con ella... pero sé que si la pierdo porque aquí me la lía, chao. Yo por un calentón paso... me aparto y punto. Tiene que ser algo que pasen los días y me guste esa persona. Pero no voy a tirar todo lo que tengo por un calentón. Y a ella no le perdonaría un calentón. Le dije que prefería que si le gusta un chico fuese con todo, pero no que de aquí a tres noches hagas lo que sea y al día siguiente estés llorando".