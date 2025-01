Sin embargo, los colaboradores tienen claro quienes son sus favoritos: "Son varios los que me han sorprendido. Miguel Frigenti me está gustando, está de perfil más observador y ahora estoy viendo a mi Miguel y me encanta", asegura Albert.

"Javi, tengo varias cosas que decirte. Primero que te echo de menos. Hay cosas que no me están gustando nada. Tú sabrás lo que a mí me hace daño y no, creo que eres lo suficientemete mayor y sabiendo las circunstancias que tengo, no me estás ayudando nada. Tú sabrás lo que haces y las consecuencias que tienes", argumentaba la ex concursante.