"Aquí, muy a pesar mío, tengo que decir que Ana se ha equivocado gravemente. No tiene justificación, se ha equivocado gravísimamente. En la casa de magnifica todo, pero no tiene justificación. Estoy seguro de que, cuando salga y o vea, lo va a reconocer. Es un error grave. Aquí está equivocada y no puedo decir otra cosa", aseguraba el hijo de Bárbara Rey.