Vanessa conecta en directo con la casa de Guadalix para despedirse de sus compañeros

Ion Aramendi, sobre la reacción de Javi: “Ha dicho a sus compañeros que para decirle lo que les ha dicho, que mejor que te hubieras quedado callada”

GH DÚO, en directo: EL DEBATE

Vanessa, que se convertía en la pasada gala en la primera expulsada de 'GH DÚO' tenía la oportunidad durante del debate de despedirse de la casa de Guadalix, donde aprovechaba para decir lo que piensa a sus excompañeros y, en especial, a su marido Javier.

"Javi, tengo varias cosas que decirte. Primero que te echo de menos", comenzaba diciendo Vanessa a su marido y como segunda parte le lanzaba un rotundo mensaje: "Hay cosas que no me están gustando nada. Tú sabrás lo que a mí me hace daño y no, creo que eres lo suficientemete mayor y sabiendo las circunstancias que tengo, no me estás ayudando nada. Tú sabrás lo que haces y las consecuencias que tienes".

"¿Cómo? Me acabo de perder, no sé de qué me está hablando", reaccionaba Javier y esta le explicaba el comentario que no le gustó nada y que le hizo a Maica en el jardín, lo que dejaba completamente descolocado a este: "Vale, gracias".

La despedida de Vanessa del resto de sus compañeros

A Óscar le quería decir algo: "Me parece un Judas, te encanta ir para aquí y para allá, a ver cuánto tardas en traicionar de nuevo a la gente que está a tu lado". El que respondía levantando las risas del plató: "Hasta mañana si Dios quiere"

Como no se cortaba con Ana Herminia: “Eres la grandísima rastrera de España, no tienes perdón de Dios, espero que el karma te ponga en tu lugar. Eres una sinvergüenza y una trepa”. Lo que esta prefería no contestar.

“Has sido un gran descubrimiento dentro de la casa”, le decía a Marieta y esta reaccionaba: “Me tenías asustada, como estabas repartiendo a todos”. A lo que la recién expulsada continuaba: “Hemos encauzado las aguas, me llevo de ti una buena sensación. Del trío que me gustas eres la única que me gustas, espero que legues muy lejos y tienes todo mi apoyo”

Y para terminar se dirigía a otro de sus compañeros: “Quiero mandarle fuerza a Miguel Frigenti, Álex Ghita es el chupaculos de la edición”.

La reacción de Javier tras el mensaje de su mujer