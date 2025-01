Paula Badosa se declara fan absoluta de 'La isla de las tentaciones': ''Me está ayudando mucho''

Y es que una celebrity que no se pierde ni un solo capítulo del reality es la tenista Paula Badosa , que tras clasificarse para los octavos de final del Grand Slam, daba una rueda de prensa y sorprendía a todos al revelar qué es lo que le gusta hacer para despejar la mente después de un duro día.

''No sé si queréis saber la verdad'', comenzaba diciendo entre risas, y la tenista continuaba declarándose súper fan del reality de Telecinco: ''Ahora miro programas de televisión que me distraen un poco. Ha salido 'La isla de las tentaciones' y eso me desconecta mucho''.