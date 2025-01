"¿Tú estás cómodo?", le preguntó una de las solteras a Fran, que estaba muy callado en una de las tumbonas de la villa. "La verdad es que sí... Pero no me siento cómodo cuando empiezan los juegos. Ahí me veo un poco fuera", les explicó. Las solteras se interesaron por saber si había alguien en la villa que supusiese una tentación para él, pero Fran lo tenía claro: "No". Los chicos también fueron testigo del bloqueo de Fran, al que dieron consejos al respecto.