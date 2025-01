Fran lo ha negado en el segundo debate, ya disponible en Mitele Plus, donde ha contado su versión de los hechos: asegura que únicamente se lió con Marina y que lo hizo cuando se había dado un tiempo con Ana Luiza, por lo que nunca le fue desleal a la brasileña con la ex de Álex Sánchez. Pero Adara Molinero no se cree al de Vigo y confía en la versión de la madrileña.